POL-NE: Nachtrag zur Pressemeldung Einsatz gegen mutmaßliche Drogenhändler

Dormagen (ots)

Mit Pressemeldung vom 18.06.2025 - 13:33 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6058286) berichteten wir gemeinsam mit der ZeOS NRW über einen Einsatz und Durchsuchungen im Rahmen einer Ermittlungskommission wegen mutmaßlichem Drogenhandel, bei dem unter anderem fünf Fahrzeuge sichergestellt wurden.

Da die Ermittler das Gefühl hatten, dass sich in den Fahrzeugen nicht auffindbare und zu öffnende Hohlräume als Verstecke befinden könnten, wurden die Fahrzeuge mit Hilfe der Großröntgenanlage des Hauptzollamts Duisburg durchleuchtet. Die Fahrzeuge wurden zuvor zum Duisburger Hafen transportiert. Die Ermittler sollten recht behalten. In einem Fahrzeug wurden mehrere Hohlräume ersichtlich, welche sich offenbar nur durch verschiedene Tastenkombinationen der Fahrzeugelektronik öffnen ließen. Dennoch gelang es den Ermittlern an die Verstecke zu gelangen und zu öffnen. Sie staunten nicht schlecht, fanden sie darin doch abgepacktes Bargeld in Höhe von etwa 250000 Euro. Die Verstecke dienten offenbar zum Transport von Drogen und Bargeld in großen Mengen. Das Geld wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen gehen weiter.

