Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte entwenden Steinplatten von Friedhof

Rommerskirchen (ots)

In Rommerskirchen bemerkte ein Zeuge am Samstag (05.07.), gegen 7:20 Uhr, an einem Feldrand zwischen Rommerskirchen-Gill und Hüchelhoven (Bergheim), mehrere Steinplatten. Die eingesetzten Beamten konnten ermitteln, dass diese zuvor von insgesamt sieben Gräbern auf dem Friedhof in Gill entwendet wurden.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell