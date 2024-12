Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sperma anstatt von Urin abgegeben

Northeim (ots)

Northeim, In der Fluth, Sonntag, 08.12.2024, 21.30 Uhr

NORTHEIM (Wol) -

Am Sonntag kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 34-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Göttingen. Bei der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen vorherigen Drogenkonsum schließen lassen können.

Der Mann stimmte in der Folge einem freiwilligen Urintest zu. Dazu wurde der 34-Jährige in die Northeimer Dienststelle gebracht. Bei dem Transport konnte ein deutlicher Marihuana-Geruch wahrgenommen werden. Der Mann gab anschließend eine Flüssigkeit in einen Becher ab, welche kein Urin, sondern als Sperma identifiziert werden konnte. Ein Testverfahren war mit dieser Flüssigkeit nicht möglich. Deshalb wurde gegen das Einverständnis des Mannes eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Dem 34-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell