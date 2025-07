POL-GF: Unfall auf der Kreisstraße 7

LK Gifhorn (ots) - Bei drei Verkehrsunfällen im Landkreis Gifhorn wurden am vergangenen Wochenende mehrere Personen leicht verletzt. Am frühen Samstagabend, gegen 17:05 Uhr, kam es in Neudorf-Platendorf zu einem Auffahrunfall. Ein 43-Jähriger fuhr nach bisherigen Erkenntnissen auf der Dorfstraße in Richtung Süden. Dabei übersah er ein als Linienbus eingesetztes Taxi. Dieses hielt gerade an der Haltestelle "Gamsener Weg". Trotz Vollbremsung konnte der 43-Jährige den ...

mehr