POL-ME: Einsatz mit Spezialkräften: Polizei nimmt 23-Jährigen fest - 2506091

In Erkrath haben Spezialkräfte der Polizei am Samstag (21. Juni 2025) einen 23 Jahre alten Deutsch-Serben festgenommen. Dieser soll zuvor seinen Vater mit einer Schere angegriffen, leicht verletzt und bedroht haben.

Folgendes war geschehen:

Gegen 14:50 Uhr meldete sich der Vater des bereits polizeilich, unter anderem wegen Gewaltdelikten, in Erscheinung getretenen jungen Mannes bei der Polizei und gab an, sein Sohn habe ihn in der gemeinsamen Wohnung in Hochdahl mit einer Schere angegriffen. Hierbei sei der Vater leicht verletzt worden. Zudem habe sein Sohn weitere Familienmitglieder bedroht. Anschließend sei der Vater gemeinsam mit den weiteren Familienmitgliedern aus der Wohnung geflüchtet. Ferner schilderte der Vater, der Sohn verfüge über diverse Waffen, darunter Pfefferspray, eine Schreckschusspistole sowie eine Axt.

Aufgrund der daraus resultierenden Gefahreneinschätzung forderte die Polizei Verstärkung durch Spezialeinsatzkräfte an. Diese konnten den 23-Jährigen dann gegen 17:50 Uhr widerstandslos und unverletzt in seiner Wohnung festnehmen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten die Kräfte der Polizei die Axt sowie die Schreckschusspistole auffinden und sicherstellen. Der junge Mann wurde im Anschluss nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz zwangsweise in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Entsprechende Verfahren wurden ebenfalls gegen ihn eingeleitet.

