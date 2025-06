Polizei Mettmann

POL-ME: Bargeld und Papiere verloren - ehrlicher Finder informiert Polizei - 2506090

Monheim am Rhein (ots)

Erst der Schreck, dann die Freude: Eine 64-jährige Leverkusenerin verlor am Mittwoch, 18. Juni 2025, abends in Monheim am Rhein ihre Umhängetasche mit einem vierstelligen Bargeldbetrag sowie Personal- und Kfz-Papieren.

Ein aufmerksamer 58-jähriger Monheimer fand die wertvolle Tasche gegen 22 Uhr auf der Niederstraße und nahm sie an sich. Nach einem kurzen Blick auf den Inhalt informierte der ehrliche Finder richtigerweise die Polizei.

Am Freitag, 20. Juni 2025, dann das Happy End - die Beamtinnen und Beamten der Wache in Monheim am Rhein konnten die Besitzerin ausfindig machen und ihr die vermisste Tasche mit dem kompletten Inhalt überreichen. Sie versprach, sich bei dem ehrlichen 58-Jährigen zu melden, um Ihren Dank auszudrücken.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell