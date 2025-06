Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreigebiet - 2506088

Langenfeld / Hilden / Ratingen (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Langenfeld ---

Am frühen Morgen des Donnerstags, 19. Juni 2025, versuchten Unbekannte, sich Zugang zu einer Parfümerie an der Langenfelder Hauptstraße zu verschaffen. Sie zerstörten die gläserne Eingangstür und lösten so gegen 3:40 Uhr die akustische Alarmanlage aus. Zeugen hörten den Alarm und meldeten sich bei der Polizei - die, leider erfolglos, nach verdächtigen Personen fahndete. Die unbekannten Täterinnen oder Täter flüchteten, ohne etwas aus dem Geschäft zu entwenden.

Am Donnerstag, 19. Juni 2025, kam es in Langenfeld auch zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrparteienhaus. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen zwischen 10:30 Uhr und 19:30 Uhr gewaltsam in eine Dachgeschosswohnung in der Baumberger Straße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zur Höhe eines eventuellen Schadens ist zurzeit noch nichts bekannt.

In Langenfeld-Immigrath drangen unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen Dienstag, 17. Juni 2025, 20 Uhr, und Mittwoch, 18. Juni 2025, 06:20 Uhr, vermutlich durch eine offenstehende Tür in ein Pflegeheim an der Richrather Straße ein. Sie hebelten einen Kaffeeautomaten sowie mehrere Schränke auf. Über die Höhe des Schadens ist zurzeit noch nichts bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Zwischen Dienstag, 17. Juni 2025, 22:10 Uhr, und Mittwoch, 18. Juni 2025, 6 Uhr, entwendeten unbekannte Täterinnen oder Täter in Hilden Tabakwaren aus einem Discounter am Lehmkuhler Weg. Sie hatten ein Fenster beschädigt und sich so Zugang zum Verkaufsraum verschafft. Der Sachschaden liegt bei 300 Euro, die Tatbeute hat einen Wert von circa 50 Euro.

In den frühen Morgenstunden des Freitags, 20. Juni 2025, brachen drei bislang noch unbekannte Täter gegen 2:30 Uhr in einen Handyladen in der Mittelstraße ein und erbeuteten Bargeld im geringen dreistelligen Bereich. Die schwarz gekleideten Täter flüchteten auf einem E-Scooter.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Nacht von Dienstag, 17. Juni 2025, auf Mittwoch, 18. Juni 2025, drangen unbekannte Täterinnen oder Täter in Geschäftsräume eines Heizungsinstallateurs in der Kaiserswerther Straße ein und entwendeten diverse Werkzeuge, Kupfer- und Bronzerohre sowie Elektrogeräte.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

