POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2506089

Erkrath / Haan /Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Am Mittwoch, 18. Juni 2025, kam es in Erkrath-Hochdahl zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Ford Transit an der linken Karosserieseite beschädigt wurde. Ein unbekanntes Fahrzeug verursachte den Schaden in geschätzter Höhe von 600 Euro in der Zeit zwischen 6:40 Uhr und 10:45 Uhr an der Heinrich-Heine-Straße. Die Fahrerin oder der Fahrer entfernte sich, ohne eine ordnungsmäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen

--- Haan ---

Am Dienstag, 17. Juni 2025, kam es in Haan zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine 12-jährige Radfahrerin von einem Auto angefahren wurde. Das Mädchen befuhr gegen 13:30 Uhr die Bachstraße, als sie an einer Engstelle von einem entgegenkommenden, roten Fahrzeug gestreift und leicht verletzt wurde. Die Fahrerin des Fahrzeugs sei circa 60 bis 70 Jahre alte und blond gewesen. Sie entfernte sich, ohne sich um die 12-Jährige zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Bereits am Freitag, 13. Juni 2025, kam es in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht, allerdings unter umgekehrten Vorzeichen: Bei der Polizei meldete sich jetzt der Fahrer eines Toyota Corolla aus Hagen. Er gab an, am 13. Juni gegen 19 Uhr beim parallelen Abbiegen vom Westring auf die Gerresheimer Straße mutmaßlich einen weißen VW Tiguan mit Düsseldorfer Kennzeichen (D) gestreift zu haben. Im VW habe ein älterer Mann gesessen. Der Tiguan bzw. seine Halterin oder sein Halter werden nun gesucht, damit ein eventueller Schaden reguliert werden kann.

Am Dienstag, 17. Juni 2025, kam es in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Toyota Aygo durch ein unbekanntes Fahrzeug am linken Kotflügel und der linken Tür beschädigt wurde. Das Auto parkte zwischen 8 Uhr und 17 Uhr an der Straße In den Weiden. Der entstandene Schaden wird vorläufig auf circa 1.000 Euro geschätzt. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernten sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

