Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Der "Kutscher" kannte den Weg nicht

Jena (ots)

Weil sich ein 70-jähriger Fahrer eines Sattelzuges in der Ortslage Laasan verfahren hatte, setzte der Mann zum Wendemanöver an. Hierbei stieß er jedoch mit dem Auflieger gegen einen Telefonmast. hierdurch wurde der Mast gefällt und beschädigt. auch die daran befestigte Leitung wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Telekommunikationsfirma wurde kontaktiert, welche sich um den Schaden kümmerte. Nach erfolgter Unfallaufnahme wurde der Mann aus der Ortschaft gelotst. Am Sattelzug indes waren keine Schäden sichtbar.

