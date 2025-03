Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Eschollbrücken: Einbrecher nehmen mehrere Häuser ins Visier

Wer hat etwas gesehen?

Pfungstadt (ots)

Am vergangenen Freitag (21.3.) nahmen bislang unbekannte Täter zwei Einfamilienhäuser in der Straße In der Weed ins Visier und riefen die Polizei auf den Plan. Zwischen 19 und 20 Uhr verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über ein Fenster und eine Tür Zutritt in die Häuser und durchwühlten diese. Im Anschluss suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist unklar, ob die Einbrecher etwas erbeuten konnten. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten mit dem Fachkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

An dieser Stelle warnt die Polizei nochmal eindringlich:

Wenn Sie ihre Wohnung oder Ihr Haus verlassen, auch nur für kurze Zeit, schließen Sie unbedingt ihre Tür ab. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: "Gekippte Fenster sind offene Fenster". Verstecken Sie ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden diese Verstecke. Wenn Sie ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. Geben Sie keine Hinweise auf ihre Abwesenheit, wie zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf ihrem Anrufbeantworter. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

