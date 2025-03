POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Reichelsheim (ots) - Am Samstag, den 22.03.2025 zwischen 15:00 - 17:00 Uhr, wurde ein geparkter schwarzer PKW im Eberbacher Weg in 64385 Reichelsheim beim Vorbeifahren gestreift. Der Verursacher verließ im Folgenden die Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen. Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in ...

mehr