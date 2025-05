Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tödlicher Verkehrsunfall

Geisenhain (ots)

Am Montagabend gegen 18:30 Uhr kam es zwischen den Ortslagen Oberbodnitz und Geisenhain im Saale-Holzland-Kreis zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger verlor am Ausgang einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte folgend frontal mit einem Baum. Der Fahrzeugführer verstarb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Die Landstraße war im Rahmen der Unfallaufnahme für 3 Stunden gesperrt. Die Polizei Saale-Holzland hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

