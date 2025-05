Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseaufruf - Unbeteiligter Zeuge nach Verkehrsunfall gesucht

Weimar (ots)

Am Mittwoch, den 21.05.2025 gegen 11:35 Uhr befuhren ein 56-jähriger Audi-Fahrer und ein 33-jähriger Kradfahrer in dieser Reihenfolge die Belvederer Allee stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 60 kam es zur Kollision zwischen dem überholenden Krad und dem Pkw, in dessen Folge der Kradfahrer leicht verletzt wurde. Beide Beteiligte machten gegensätzliche Angaben zum Unfallhergang. Laut Aussage des Kradfahrers fuhr vor ihm ein dunkelblauer Audi Q3 oder Q7, der den späteren unfallbeteiligten Audi zuerst überholt hatte. Dessen Fahrer wird als Zeuge zum Unfallhergang gesucht. Er wird gebeten sich bei der Polizei Weimar unter 03643 882-0 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

