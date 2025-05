Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Alkohol gefahren

Weimar (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt in Bad Berka geriet am Sonntagmorgen ein 50-jähriger Ford-Fahrer in eine Verkehrskontrolle. Aufgrund von Alkoholgeruch und einem schwankenden Gang wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der die Vermutung bestätigte. Der Mann war mit über 1,2 Promille unterwegs. Er wurde einer Blutentnahme zugeführt und der Führerschein sichergestellt.

