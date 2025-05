Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeuge auf dem eigenen Grundstück beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Zwei beschädigte Fahrzeuge stellten Anwohner am Sonntagvormittag fest. Der Audi sowie der VW standen jeweils auf dem Grundstück in der Straße An den langen Feldern. Unbekannte entwendeten vom VW den Scheibenwischer, vom Audi entfernten der oder die Unbekannte gewaltsam die hintere Kennzeichentafel und ließen dieses, stark verbeult, zurück. Durch die Tat wurde die Kennzeichenhalterung beschädigt. Die Ermittlungen dauern an.

