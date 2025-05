Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Einfamilienhaus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Während der Abwesenheit der Eigenheimbesitzer verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich Zutritt in ein Haus im Schössersmühlenweg. Nachdem das Grundstück über den Zaun betreten wurde, öffneten die Langfinger gewaltsam die Terrassentür. Ob der oder die Täter Beute machten, konnte zu Anzeigenaufnahme am Sonntagabend nicht gesagt werden. Dies wird mit der Rückkehr der Eigentümer geklärt. Festgestellt hatte die Tat ein Nachbar, welcher mit der Versorgung der Haustiere betraut war. Die Ermittlungen, auch der etwaige Zusammenhang mit einem Einsatz in der Nähe von Samstagabend, dauern derzeit an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell