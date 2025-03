Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Tag der offenen Tür des Löschzuges Stockum

Werne (ots)

Der Löschzug Stockum lädt herzlich zum Tag der offenen Tür am 06. April 2025 am Feuerwehrgerätehaus an der Werner Straße 69 ein.

Ab 11:00 Uhr wird neben

- Fahrzeug- und Modellauto-Ausstellung, - Einsatzübung Verkehrsunfall, - Vorführungen am Feuerlöschtrainer, - regelmäßige Führungen durch das neue Feuerwehrgerätehaus

auch für die jüngeren Gäste

- Bogenschießen, - Wasserspiele (gebaut von unserer Jugendfeuerwehr) - und eine Hüpfburg geboten.

Für das leibliche Wohl bieten wir eine große Auswahl an Speisen und Getränken an.

Es gibt

- Kaffee & Kuchen, - Waffeln & Popcorn, - Leckeres vom Grill wie Bratwurst, Currywurst und Pommes

Natürlich steht auch ein Getränkewagen mit weiteren Erfrischungen für Sie und Euch bereit.

Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag mit Ihnen und Euch!

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell