Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Gemeldeter Küchenbrand im Dachgeschoss alarmiert die Freiwillige Feuerwehr Werne

Werne (ots)

18.03.2025 > 19:10 Uhr - 20:00 Uhr

Am Dienstagabend wurden die Leitung der Feuerwehr, der Löschzug Stockum und der Löschzug Mitte um 19:10 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_3 - Küchenbrand im Dachgeschoss // Personen im Gebäude" in die Alte Bockumer Straße in Werne - Stockum alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte schnell Entwarnung gegeben werden, dass alle Personen das Gebäude bereits verlassen haben und das Feuer soweit gelöscht worden ist. Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet, mussten aber nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Ein Trupp ging unter Atemschutz in die Küche vor, wo der Brand ausgebrochen war. Wie bereits bei Eintreffen gemeldet worden ist war das Feuer gelöscht und der Trupp brachte das Brandgut nur noch ins Freie. Die Wohnung wurde gelüftet, sodass diese wieder vom Rauch befreit war.

Im Einsatz waren 40 Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen [1-KdoW-1, 3-ELW1-1, 3-HLF20-1, 3-LF20-1, 3-GW-ÖL-1, 1-DLK23-1, 1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-TLF3000-1, 1-GW-L-1, 1-LF20KatS-1], der Rettungsdienst und die Polizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle Unna gegen 20:00 Uhr gemeldet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell