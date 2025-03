POL Schwaben Nord: Einbruch in Bäckerei

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Sonntag (09.03.2025) fuhren eine 29-Jährige und ein 31-Jähriger ohne gültige Fahrkarte mit der Straßenbahn. Gegen 16.30 Uhr kontrollierten Fahrscheinprüfer der AVG die 29-Jährige und den 31-Jährigen am Alten Heuweg. Beide Personen hatten keine gültige Fahrkarte. An der nächsten Haltestelle versuchten die 29-Jährige und der 31-Jährige zu flüchten, konnten aber von den ...

