Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autofahrer beschädigt unter Alkoholeinfluss mehrere Fahrzeuge

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am gestrigen Sonntag (09.03.2025) fuhr ein 55-jähriger Mann unter dem Einfluss von Alkohol in der Inninger Straße. Hierbei touchierte er mehrere Autos.

Gegen 19.00 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und gab an, dass ein Autofahrer mit Schlangenlinien fahre und dabei mehrere Autos beschädige. Der Mann fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizeistreife traf den 55-jährigen vermeintlichen Fahrer an seiner Wohnadresse an. Am Auto des 55-Jährigen sowie an vier Autos in der Inninger Straße stellten die Beamten Beschädigungen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von beinahe 2,0 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann und stellten dessen Führerschein sicher. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.800 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort

Da nicht auszuschließen ist, dass der 55-Jährige bei der Fahrt weitere Fahrzeuge touchierte, sucht die Polizei weitere Zeugen und Geschädigte. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell