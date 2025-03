POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brandstiftung nach Auseinandersetzung

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Freitag (07.03.2025) in der Zeit von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Geldbeutel aus einer Umkleidekabine im Meierweg. Der Täter nahm den Geldbeutel aus der Jackentasche des 38-Jährigen, die in der unverschlossenen Umkleidekabine hing. Die Polizei appelliert, keine Gegenstände oder Wertsachen ...

mehr