FW-WRN: Alleinunfall eines PKW auf der Südkirchener Straße

Werne (ots)

10.03.2025 > 10:36 Uhr - 11:55 Uhr

Am Montagmorgen wurden die Leitung der Feuerwehr, der Löschzug Mitte und die Löschgruppe Holthausen der Freiwilligen Feuerwehr Werne um 10:36 Uhr mit dem Alarmstichwort "TH_PERSON_KLEMMT - PKW auf Seite // eine Person im Fahrzeug" in die Südkirchener Straße in Werne - Ehringhausen alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein PKW von der Fahrbahn ab und ist auf der Seite auf einem Feld zum stehen gekommen. Eine Person war noch im Fahrzeug eingeschlossen, allerdings nicht eingeklemmt. Das Fahrzeug wurde gegen umstürzen mit dem PARATECH-System stabilisiert, sodass der Patient patientenschonend aus dem Fahrzeug gerettet werden konnte und dem Rettungsdienst übergeben worden ist. Gleichzeitig wurde die Südkirchener Straße gegen den fließenden Verkehr abgesichert und der doppelte Brandschutz wurde sichergestellt.

Im Einsatz waren 30 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen [1-KdoW-1, 1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-RW1-1, 1-TLF3000-1, 4-LF10-1], der Rettungsdienst und die Polizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle Unna gegen 12:00 Uhr gemeldet werden.

