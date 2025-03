Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Dank an RWE Generation SE für die Übernahme der Stele am neuen Feuerwehrgerätehaus in Stockum

Werne (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Werne bedankt sich herzlich bei der RWE Generation SE, insbesondere beim Kraftwerk Gersteinwerk in Stockum, für die Übernahme der Stele, die an den feierlichen Einzug des Löschzuges 3 in sein neues Gerätehaus erinnert. Die Stele wurde an einem prägnanten Platz vor der modernen Feuerwache an der Werner Straße 69 in Stockum aufgestellt. Die feierliche Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses erfolgte Anfang Oktober 2024 und stellt einen bedeutenden Meilenstein für die Freiwillige Feuerwehr Werne dar. Dank der großzügigen Unterstützung der RWE Generation SE konnte die Stele, die dieses besondere Ereignis würdigt, realisiert werden. Dr. Aiko Vogelsang, Kraftwerksleiter bei der RWE Generation SE, brachte seine Anerkennung für die unermüdliche ehrenamtliche Arbeit der ehrenamtlichen Feuerwehrleute zum Ausdruck. Begleitet wurde er von Andreas Fieweger, verantwortlich für den betrieblichen Brandschutz im Kraftwerk Gersteinwerk. Zusätzlich geht ein großer Dank an die Firma Sievert Hoch-, Tief- und Stahlbetonbau GmbH in Werne, die das Fundament der Stele gesponsert hat. Ebenso trug Frederik Pearson, geschäftsführender Gesellschafter der Wrapping-Box und Spezialist für Werbetechnik, mit der professionellen Erstellung der Stele maßgeblich zu diesem Projekt bei. Die Löschzugführung des Löschzuges 3, vertreten durch Christian Rasche und seine beiden Stellvertreter Ludger Nottebaum und Nils Wienstroer, sowie der Leiter der Feuerwehr Werne, Thomas Temmann, gemeinsam mit seinen Stellvertretern Sven Schubert und Tobias Tenk, sprachen den Sponsoren und Beteiligten ihren herzlichen Dank aus. Auch Jörg Mehringskötter, der sich in seiner damaligen Rolle als stellvertretender Leiter der Feuerwehr intensiv beim Bau des Gerätehauses und der Stele engagiert hat, wurde für seinen Einsatz gewürdigt. Die Stele ist nun ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr und ein Symbol für die enge Verbundenheit zwischen der Feuerwehr und Kraftwerk Gersteinwerk. Die Feuerwehr Werne freut sich über die nachhaltige Unterstützung und Zusammenarbeit mit starken Partnern aus der Region.

