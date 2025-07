Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall unter Alkoholeinfluss

Räderloh (ots)

Die Polizeiinspektion Gifhorn wurde am frühen Morgen des vergangenen Samstags über einen möglichen Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1 zwischen Räderloh und Lüsche informiert. Auslöser war ein sogenannter E-Call. Daraufhin fuhren Beamte aus Gifhorn und Wittingen zum Unfallort. Auf einem an die Kreisstraße angrenzenden Feld stellten die Beamten einen stark demolierten Ford fest. Das Fahrzeug hatte sich offensichtlich überschlagen. Es befanden sich keine Personen in dem Ford oder in unmittelbarer Nähe. An der Unfallstelle stand jedoch ein weiteres Fahrzeug. In diesem befanden sich zwei Männer. Beide gaben zunächst an, nicht mit dem verunfallten Fahrzeug in Verbindung zu stehen. Es ergaben sich jedoch schnell Hinweise, dass einer der beiden, ein 34-Jähriger, der Fahrer des Fords war. Dies räumte er schließlich ein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Auch der zweite Mann, 76 Jahre alt, war alkoholisiert. Die Messung ergab einen Wert von 1,44 Promille. Es bestand der Verdacht, dass er mit seinem Daihatsu zur Unfallstelle gefahren war, um den 34-Jährigen abzuholen. Gegen beide Männer wurde je ein Strafverfahren eingeleitet: gegen den 76-Jährigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und gegen den 34-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Beiden Männern wurden Blutproben entnommen.

