Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrer fährt auf Pkw auf/ 81-Jähriger leicht verletzt

Niederkassel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (18. März) in Niederkassel wurde ein 81 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt. Gegen 14:50 Uhr war der Mann auf der Marktstraße im Ortsteil Rheidt unterwegs. Er fuhr in Richtung der Deutzer Straße hinter einem Auto her. Dessen Fahrer musste wegen Fahrbahnverengungen und Gegenverkehr immer wieder bremsen und fuhr nach eigenen Angaben im "Stop and go". Als ein Linienbus entgegenkam, musste der 60 Jahre alte Pkw-Fahrer bis zum Stillstand bremsen. Dies erkannte der Rennradfahrer offenbar zu spät. Er bremste zwar noch stark ab, aber stürzte dabei über seinen Lenker und prallte gegen das Heck des Kias. Bei dem Unfall zog sich der 81-Jährige leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 60-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden. Durch die Polizei wurden vor Ort die Aussagen der Unfallbeteiligten sowie eines unabhängigen Zeugens aufgenommen und die Unfallspuren gesichert. Im Anschluss fertigten die Beamten eine Verkehrsunfallanzeige. Für Radfahrer gilt wie für Kraftfahrzeugführende, dass stets ausreichend Sicherheitsabstand gehalten werden muss. Fahren Sie vorausschauend, rücksichtsvoll und lieber defensiv, um sich und andere nicht zu gefährden. (Uhl) #Leben

