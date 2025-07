Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Gifhorn (ots)

Heute Morgen gegen 08:40 Uhr kam es am Schillerplatz in Gifhorn zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Linienbus. Nach derzeitigem Kenntnisstand befährt der Fahrer des Linienbusses den Schillerplatz in Fahrtrichtung Allerstraße, als der vor dem Linienbus fahrende Pkw, ein Kleinwagen, plötzlich unvermittelt stark abbremst. Dadurch bremst der Fahrer des Linienbusses diesen ebenfalls stark ab, um ein Auffahren zu verhindern. Infolgedessen stürzt eine Mitfahrerin des Linienbusses von ihrem Sitz und muss durch einen Rettungswagen leicht verletzt in das Klinikum Gifhorn verbracht werden. Der Kleinwagen entfernt sich unerkannt vom Verkehrsunfallort. In dem beteiligten Linienbus sollen sich weiterhin noch mehrere Fahrgäste befunden haben, welche bei der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort sind. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, insbesondere zu dem beteiligten Kleinwagen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gifhorn zu melden.

