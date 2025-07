Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: 19-Jähriger ohne Führerschein flüchtet vor Polizeikontrolle

Hameln (ots)

Am Samstag (26.07.2025), gegen 01:35 Uhr, stellen die Einsatzkräfte der Polizei Hameln im Bereich der Grütterstraße in Hameln einen Skoda Octavia fest, dessen Fahrer das Fahrzeug unsicher und mit überhöhter Geschwindigkeit führte.

Die Einsatzkräfte entschieden sich, den Fahrzeugführer zu kontrollieren. Dieser setzte seine Fahrt jedoch über die Bürenstraße und den Ostertorwall fort. An der Kreuzung Ostertorwall/ Münsterwall überfuhr der Fahrer zudem eine rote Ampel und erreichte eine Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h.

Anschließend führte die Fahrt über die Papenstraße in Hameln bis zum Thiewall. Der Fahrer überfuhr das Rotlicht der Ampelanlage an der Kreuzung Thiewall/ Erichstraße in Fahrtrichtung Münsterwall und gefährdete hierbei ein von links kommendes Fahrzeug. Dabei erreichte er zeitweise Geschwindigkeiten von über 140 km/h.

Im Bereich des Ostertorwalls/ Münsterwalls überfuhr der Fahrer erneut das Rotlicht und flüchtete in die Papenstraße und anschließend in die Blomberger Straße in Hameln. Dort kam das Fahrzeug zum Stehen. Der Fahrer entfernte sich zunächst fußläufig in unbekannte Richtung.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen ergaben sich jedoch Hinweise auf den 19 Jahre alten Fahrzeugführer aus Hameln. Dieser begab sich, gegen 03:00 Uhr, zum verunfallten Fahrzeug zurück. Der Heranwachsende war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Der Mann muss sich nun dem illegalen Kraftfahrzeugrennen, der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Die Polizei Hameln sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt tätigen können. Insbesondere Verkehrsteilnehmende, die durch das Fahrverhalten des Beschuldigten in den Kreuzungsbereichen gefährdet wurden, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Hameln unter der Rufnummer 05151-933-222 zu melden.

