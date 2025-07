Zentrale Polizeidirektion Hannover

ZPD-H: Verkehrskindergarten 2025: Erfolgreicher Abschluss einer herausfordernden Saison

Hannover (ots)

Nach einer intensiven Saison schließt der Verkehrskindergarten 2025 seine Tore. Über 1.100 Vorschulkinder aus Oldenburg und Umgebung konnten in diesem Jahr an dem bewährten Programm zur Verkehrserziehung teilnehmen.

Trotz zahlreicher Einsätze und begrenzten Personalressourcen ist es den engagierten Kolleginnen und Kollegen der 6. Bereitschaftspolizeihundertschaft gelungen, alle geplanten Termine wie vorgesehen durchzuführen. "Ich bin stolz auf das Team. Es war eine anspruchsvolle Zeit, aber mit viel Einsatzbereitschaft und Teamgeist haben wir das geschafft", so der Mitorganisator Markus Ansmann.

Das Konzept des Verkehrskindergartens verbindet theoretisches Wissen mit praktischen Übungen rund um das sichere Verhalten im Straßenverkehr - vom richtigen Überqueren der Straße bis hin zur Erkundungsfahrt im Polizeifahrzeug. Neben dem Lerneffekt kam auch der Spaß nicht zu kurz, wie die leuchtenden Kinderaugen am Ende jedes Termins zeigten. Für eine kindgerechte und moderne Lernumgebung wurde in diesem Jahr auch infrastrukturell investiert: Die Liegenschaftsverwaltung der Polizeiakademie Niedersachsen am Standort Oldenburg ließ den Verkehrsübungsplatz aufwendig mit neuen Fahrbahnmarkierungen versehen - eine Maßnahme, die mit erheblichem finanziellen Aufwand verbunden war. Zudem wurde die Ampelanlage des Übungsplatzes technisch modernisiert. Dank der großzügigen Unterstützung der Verkehrswacht Oldenburg-Stadt e.V. und des Fördervereins Freunde der Bereitschaftspolizei Oldenburg e.V. konnte die Anlage auf eine neue, leistungsfähige Akkutechnologie umgerüstet werden - ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit des Programms.

Für das kommende Jahr wird es trotzdem eine konzeptionelle Änderung geben. "Angesichts der weiterhin angespannten Lage in Bezug auf Einsätze und Personal werden wir den Verkehrskindergarten ab 2026 in angepasster Form anbieten", erklärt Polizeioberkommissar Ansmann. Künftig können pro Termin 15 Kinder teilnehmen. Dies bedeutet, dass jährlich etwa 600 Kinder in den Genuss des Angebots kommen können - rund halb so viele wie bisher. "Wir sind aber überzeugt, dass auch mit der neuen Struktur ein wertvoller Beitrag zur Verkehrssicherheit der Kleinsten geleistet werden kann - mit hoher pädagogischer Qualität und intensiver Betreuung", so Ansmann abschließend.

Original-Content von: Zentrale Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell