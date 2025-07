POL-HM: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Kemnade

Bad Pyrmont (ots) - Am Samstag (26.07.2025), gegen 01:05 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Polizei Bad Pyrmont zur Wohnanschrift eines 45-jährigen Mannes gerufen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme gab dieser gegenüber der Polizei an, kurz zuvor in der Schellenstraße in Bad Pyrmont von zwei bislang unbekannten maskierten Tätern ausgeraubt worden zu sein. Laut Aussage des 45-jährigen Mannes wurde dieser von den Tätern ...

mehr