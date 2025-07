Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Überfall

Bad Pyrmont (ots)

Am Samstag (26.07.2025), gegen 01:05 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Polizei Bad Pyrmont zur Wohnanschrift eines 45-jährigen Mannes gerufen.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme gab dieser gegenüber der Polizei an, kurz zuvor in der Schellenstraße in Bad Pyrmont von zwei bislang unbekannten maskierten Tätern ausgeraubt worden zu sein.

Laut Aussage des 45-jährigen Mannes wurde dieser von den Tätern mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen, woraufhin er zu Boden fiel.

Die Unbekannten entwendeten dann die Geldbörse und entfernten sich fußläufig in Richtung der Straße "Am Helvetiushügel". Das Opfer beschreibt die beiden männlichen Täter wie folgt:

Täter 1:

- Korpulent - 30-35 Jahre alt - schwarze Kleidung - schwarze Sturmhaube - Rucksack - schwarzer Bart - lange schwarze Haare

Täter 2:

- Schlank - 20-24 Jahre alt - schwarze Kleidung - schwarze Sturmhaube - schwarzer Bart - lange schwarze Haare

Die Täter konnten im Rahmen der unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen unter Einsatz mehrerer Streifenwagen nicht mehr angetroffen werden.

Eine Spurensuche und erste Ermittlungen haben Hinweise darauf ergeben, dass zunächst Ermittlungen notwendig sind, um das tatsächliche Tatgeschehen zu rekonstruieren.

Die Polizei Bad Pyrmont hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern und dem Tathergang geben können.

Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281/9899-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell