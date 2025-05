Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken- Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Dinslaken (ots)

Am 05.05.2025 kam es an der Kreuzung der Franzosenstraße mit der Bergerstraße gegen 10:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr zur Unfallzeit eine 75-jährige PKW-Fahrerin aus Oberhausen die Franzosenstraße in Richtung Bergerstraße. Beim Abbiegen auf die Bergerstraße kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit einem 47-jährigen LKW- Fahrer aus Gelsenkirchen, der die Bergerstraße befuhr.

Die Fahrerin des PKW verlor in der Folge die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Holzzaun und kam schließlich auf dem dahinterliegenden Grundstück zum Stehen. Der PKW war durch den Unfall so schwer beschädigt, dass die Fahrzeugführerin durch Kräfte der Feuerwehr Dinslaken aus dem Fahrzeug befreit werde musste. Sie wurde schwer verletzt in ein Duisburger Krankenhaus verbracht.

Durch die Kollision riss der Tank des LKW auf, wodurch etwa 450 Liter Dieselkraftstoff auf die Fahrbahn und den angrenzenden Grünstreifen gerieten. Das Erdreich musste durch eine Spezialfirma ausgehoben und entsorgt werden.

Beide Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt.

Die Bergerstraße war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme und die Folgemaßnahmen für mehrere Stunden gesperrt. Das Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell