POL-WES: Xanten- Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Dinslaken (ots) - Am Montag den 28. April 2025 ereignete sich in Dinslaken ein Verkehrsunfall bei dem ein 11-jähriger Junge leichte Verletzungen erlitt. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 11-Jährige mit seinem Fahrrad gegen 15.30 Uhr die Herderstraße in Fahrtrichtung Schillerstraße. Direkt vor ihm fuhr ...

mehr