POL-HM: Zeugenaufruf: Unfallflüchtiger beschädigt Verkehrszeichen

Bad Münder (ots) - Am Montag (28.07.2025) kam es zwischen 02:00 Uhr und 02:35 Uhr in der Rahlmühler Straße in Bad Münder zu einem Einbruch auf das Gelände des Bauhofs der Stadt Bad Münder. Mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich unerlaubt mit einem weißen Pkw Zugang zu dem Gelände. Über ein Fenster gelangten sie in das Objekt. Gewaltsam verschafften sie sich in diesem Zugang zu weiteren ...

