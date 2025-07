Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugen gesucht: Radfahrer bewusstlos aufgefunden

Hameln (ots)

Am Dienstag (22.07.2025) wurde am Wehler Weg in Hameln eine männliche Person bewusstlos aufgefunden. Eine Zeugin meldete über Notruf, dass dort eine Person neben einem Fahrrad liege und nicht ansprechbar sei. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen befuhr dieser mit seinem Rad den Wehler Weg in Richtung Domeierstraße. Aus ungeklärter Ursache kam er zu Fall.

Die Polizei Hameln sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Vorfall machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell