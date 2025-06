POL-MK: Positive Kirmes-Bilanz

Kierspe (ots) - Eine 60-jährige Kiersperin wurde am Dienstag gegen Mittag beim Einkaufen bestohlen. Sie hatte in einem Discounter an der Kölner Straße Ware bezahlt und ihr Portemonnaie in ihre Tragetasche gelegt. Dann machte sie sich auf den Weg in ein Geschäft an der Dr.-Hans-Wernscheid-Straße. Dort an der Kasse fiel ihr auf, dass die Geldbörse weg war. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung der Bankkarte und schrieb die andren Dokumente zur Fahndung aus. (cris) ...

