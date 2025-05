Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Unfallflucht in der Hans-Sachs-Straße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen ermittelt derzeit wegen Unfallflucht, nachdem es am Montag (12.05.2025) gegen 17.00 Uhr in der Hans-Sachs-Straße in Korntal vor einem Fahrradgeschäft zu einem Unfall gekommen ist. Gemäß den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen soll eine etwa 155 cm große, ältere Fahrradfahrerin, die ein rosa Oberteil und einen glänzenden blauen Fahrradhelm trug, mit ihrem weißen Damenfahrrad mit grauer Aufschrift einen geparkten BMW gestreift haben. Anschließend setzte sie ihre Fahrt unbeirrt fort. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Die Polizei nimmt unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de weitere Hinweise entgegen.

