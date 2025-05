Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 34-jährige Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unklar ist der Hergang eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag (12.05.2025) in Ludwigsburg auf dem parallel der Schlossstraße verlaufenden gemeinsamen Fuß- und Radweg ereignete. Eine Passantin fand kurz nach 16.00 Uhr eine 34 Jahre alte Pedelec-Fahrerin auf Höhe des Bussparkplatzes des Schlosses auf, die vermutlich kurz zuvor gestürzt war und sich Verletzungen zugezogen hatte. Die Frau musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Pedelec wurde sichergestellt und zum Polizeirevier Ludwigsburg transportiert. Ob die Frau alleinbeteiligt zu Fall kam oder an dem Unfall eine weitere Person beteiligt war, ist der Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die hierzu Hinweise geben können.

