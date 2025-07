Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Einbruch in Bauhof der Stadt Bad Münder

Bad Münder (ots)

Am Montag (28.07.2025) kam es zwischen 02:00 Uhr und 02:35 Uhr in der Rahlmühler Straße in Bad Münder zu einem Einbruch auf das Gelände des Bauhofs der Stadt Bad Münder. Mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich unerlaubt mit einem weißen Pkw Zugang zu dem Gelände. Über ein Fenster gelangten sie in das Objekt. Gewaltsam verschafften sie sich in diesem Zugang zu weiteren Räumlichkeiten und durchsuchten sie nach hochwertigen Baugeräten. Durch einen Zeugen wurden sie beobachtet und gestört, weshalb die Täter, die versuchten eine Baumaschine in den mitgeführten Pkw zu verladen, vom Gelände unerkannt in Richtung Innenstadt flüchteten. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000,00EUR geschätzt.

Zeugen, die relevanten Angaben zu dem flüchtigen Pkw oder den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Münder unter der Telefonnummer 05042/5064-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell