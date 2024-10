Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Vor Polizeikontrolle geflüchtet und Unfall verursacht- Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am Sonntagmorgen ein unbekannter Renault-Fahrer in Brühl, der sich zuvor einer Polizeikontrolle entzogen hatte.

Der Unbekannte sollte gegen 6 Uhr im Edinger Riedweg einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Er versuchte jedoch, sich der Kontrolle zu entziehen und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon. Er flüchtete in Richtung Brühl, wo er letztendlich in der Kirchenstraße sein Fahrzeug verließ und zu Fuß in unbekannte Richtung weiterflüchtete.

Während seiner Flucht stieß er mit einem entgegenkommen Mercedes zusammen, als er entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in die Mannheimer Straße einfuhr.

Eine Fahndung nach dem Renault-Fahrer mit mehreren Polizeistreifen verlief ohne Erfolg.

Bei der Durchsuchung des zurückgelassenen Fahrzeugs wurden Gegenstände zum Drogenkonsum sowie Einbruchswerkzeuge aufgefunden und sichergestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen dauern an. Zudem wird wegen Verdacht eines Drogendelikts gegen den Unbekannten ermittelt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell