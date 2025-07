POL-HM: Autos stoßen frontal zusammen - Unfall auf der Poststraße in Fischbeck

Hameln (ots) - Am Dienstag (22.07.2025) wurde am Wehler Weg in Hameln eine männliche Person bewusstlos aufgefunden. Eine Zeugin meldete über Notruf, dass dort eine Person neben einem Fahrrad liege und nicht ansprechbar sei. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen befuhr dieser mit seinem Rad den Wehler Weg in Richtung Domeierstraße. Aus ...

mehr