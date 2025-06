Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Einbrecher durchsuchen Gebäude

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Hauskamp;

Tatzeit: 07.06.2025, zwischen 17.30 Uhr und 23.30 Uhr;

Einbrecher haben am Samstagabend ein Wohnhaus in Gronau-Epe heimgesucht. Die Tat ereignete sich an der Straße Hauskamp. Die Täter hatten sich mit Gewalt an der Haustür zu schaffen gemacht und waren so ins Innere gelangt. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Angaben über eine mögliche Beute lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht vor. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion 1 in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

