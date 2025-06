Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - In Betriebsgebäude eingedrungen

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Harwick;

Tatzeit: zwischen 07.06.2025, 12.30 Uhr, und 08.06.2025, 17.00 Uhr;

Unbekannte sind am Wochenende in eine Werkstatt in Gescher eingedrungen. Die Täter hatten sich zuvor mit Gewalt an einem Fenster zu schaffen gemacht. Der Tatort liegt in der Bauerschaft Harwick. Angaben über eine mögliche Tatbeute lagen zunächst nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell