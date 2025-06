Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Mit Gewalt in Gebäude eingedrungen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Freiheit;

Tatzeit: 08.06.2025, zwischen 17.45 Uhr und 20.30 Uhr;

In ein Wohnhaus eingebrochen sind Unbekannte am frühen Sonntagabend in Borken-Gemen. Die Täter gelangten in das Gebäude an der Straße Freiheit, indem sie ein Fenster aufhebelten. Die Einbrecher durchsuchten das Innere. Die Tat spielte sich im Zeitraum zwischen 17.45 Uhr und 20.30 Uhr ab. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion 1 in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell