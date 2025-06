Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pkw und E-Scooter kollidieren

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Kreisverkehr Fuistingstraße / Wessumer Straße / Graeser Straße / Adenauerring;

Unfallzeit: 07.06.2025, 10.20 Uhr;

In der Ausfahrt eines Kreisverkehrs sind am Samstag eine Autofahrerin und der Fahrer eines Elektrorollers kollidiert. Das Geschehen spielte sich gegen 10.20 Uhr ab, als die Ahauserin aus dem Kreisel Fuistingstraße / Wessumer Straße / Graeser Straße / Adenauerring in den Adenauerring einbiegen wollte. Ein unbekannter Jugendlicher wollte die Einmündung aus Richtung Adenauerring kommend auf dem dortigen Radweg überqueren. Die Autofahrerin bremste und kam auf dem Radweg zum Stehen. Gleichzeitig sei der Jugendliche auf den Radweg abgebogen und dabei gegen ihr Auto geprallt. Anschließend habe er sich entfernt. Zu ihm liegt folgende Beschreibung vor: circa 14 bis 16 Jahre alt und dunkel gekleidet. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

