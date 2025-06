Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kabeldiebstahl von Baustelle

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Uhlandstraße;

Tatzeit: zwischen 03.06.2025, 10.30 Uhr, und 06.06.2025, 07.00 Uhr;

Auf Kabel abgesehen hatte es ein Unbekannter in Bocholt. Zwischen Dienstag- und Freitagmorgen machte sich der Dieb auf einem Baustellengelände an der Uhlandstraße an einem Baucontainer zu schaffen. Er stahl Baustellenkabel im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell