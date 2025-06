Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Raub mit Messer

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Neustraße;

Tatzeit: 05.06.2025, 15.45 Uhr;

Mit einem Küchenmesser hat ein bislang unbekannter Mann am Donnerstagnachmittag in einem Gronauer Verbrauchermarkt eine Mitarbeiterin bedroht. Der Täter raubte Bargeld und ein Handy. Gegen 15.45 Uhr hatte der Unbekannte den Markt an der Neustraße betreten und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Eine Angestellte kam der Forderung nach. Dennoch griff der Täter eigenständig in die Kasse und entnahm weiteres Bargeld. Im Anschluss zwang er die Geschädigte mit dem Messer in der Hand in den Aufenthaltsraum des Geschäfts. Dort entwendete er das Smartphone und Bargeld der Frau. Mit seiner Tatbeute flüchtete der Räuber zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: etwa 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, braunes, mittellanges Haar und Dreitagebart. Er trug zur Tatzeit einen hellen, knielangen Mantel und führte eine Plastiktüte der Firma Action mit. Nach Angaben der Geschädigten hatte der Täter einen krummen Gang. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell