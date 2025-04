Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 08.04.2025

Jena (ots)

Fahrraddieb in Jenergasse gesucht

Am Freitagabend, dem 04.04.2025 kam es in Jena in der Jenergasse zu einem Fahrraddiebstahl. Zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr wurde das mittels eines Gliederschlosses gesicherte E-Bike der Marke "Scott" (Model: Lumen E-Ride 900) in schwarz von einem unbekannten Täter entwendet.

Die Polizei Jena sucht Zeugen zum Vorfall. Sachdienliche Hinweise unter der Tel. 03641- 810.

Schlägerei in Tiefgarage

Am Montagabend, dem 07.04.2025 gegen 19:05 Uhr kam es in Jena, in der Tiefgarage des Kauflands in der Karl-Marx-Allee zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen mit zwei Verletzten. Eine Personengruppe befand sich in der Tiefgarage des Kauflands, als plötzlich ein unbekannter Täter auf sie zu kam und eine verbale Streitigkeit entbrannte. In der weiteren Folge schlug der unbekannte Täter zwei Personen der Gruppierung mehrfach gegen den Kopf, sodass beide leicht verletzt wurden. Der unbekannte Täter flüchtete in unbekannte Richtung.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: -männlich -deutsch

- ca. 20-25 Jahre - schlank - blond-rötliche, kurze Haare - auffällige Narbe am rechten Hals - Tattoo auf der rechten Hand - grün/graues Basecap - graues Oberteil - schwarze Bauchtasche

Wer kann Angaben zu dem unbekannten Täter machen? Die Polizei bittet um Hinweise unter der Tel. 03641- 810.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell