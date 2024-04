Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autos in Tiefgarage abgebrannt

Mühlhausen (ots)

In der vergangenen Nacht kam es kurz nach 23 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zum Vollbrand von drei Autos, die in einer Tiefgarage in der Jakobistraße abgestellt waren. Durch das Feuer wurden zwei weitere Pkw, die ebenfalls in der Tiefgarage standen, in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr Kameraden der Feuerwehr waren bis etwa 0.30 Uhr im Einsatz. Aufgrund der erheblichen Brand- und Rauchentwicklung kam es zu einer starken Verrußung in der Tiefgarage. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen Wert im sechsstelligen Bereich. Personen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei hat bereits in der Nacht die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Wer Hinweise zum Brandgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0103515

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell