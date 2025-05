Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Zoll Düsseldorf findet erhebliche Menge an verschiedensten Potenzmittel bei Reisendem

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

"Viel hilft viel", dacht sich offenbar ein Reisender am Düsseldorfer Flughafen. Als der Zoll den Niederländer, der am 13.05.25 aus Istanbul / Türkei einreiste, anhielt und nach anzumeldenden Waren fragte, verneinte er dies. Allerdings sahen die Beamtinnen und Beamten auf dem Röntgenbild des Gepäcks des 23-jährigen Mannes mehrere Päckchen und baten ihn deshalb zur Kontrolle seines Koffers in die Kontrollbox. Dort staunten sie nicht schlecht, als sie - neben Zigaretten und Wasserpfeifentabak - insgesamt 34 Päckchen Potenzmittel von verschiedenen Herstellern vorfanden.

Ein Großteil der Mittel bestand dabei aus sogenanntem "Potenzhonig." Dabei handelt es sich um Honig, der mit verschiedenen Potenzmitteln versetzt wird, um so eine potenzsteigernde Wirkung zu erzielen. Der Zoll am Düsseldorfer Flughafen stellt hierbei fest, dass die Einfuhr von solchen Produkten in der Vergangenheit stark zugenommen hat, so dass inzwischen pro Woche mehrere dieser Mittel beschlagnahmt werden. "Das Gefährliche an diesem Honig ist, dass oftmals nicht klar erkennbar ist, welche Mittel er in welcher Konzentration enthält." So Fabian Pflanz, Pressesprecher des Hauptzollamtes Düsseldorf. "Im schlimmsten Falle können somit lebensgefährliche Überdosierungen oder Nebenwirkungen die Folgen sein."

Der Niederländer gab an, dass die ganzen Potenzmittel für ihn und seine Freunde daheim bestimmt seien. Gegen den ihn wurde noch vor Ort ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Bannbruchs in Verbindung mit einem Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz eingeleitet. Die Potenzmittel wurden durch den Zoll beschlagnahmt und werden im Anschluss des Verfahrens vernichtet.

Original-Content von: Hauptzollamt Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell