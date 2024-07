Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Südstraße

Einbruch in Verbrauchermarkt

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch (03.07.2024) auf Donnerstag (04.07.2024), gegen 02.36 Uhr, gewaltsam die Schiebeeingangstür eines Verbrauchermarktes auf der Südstraße in Ascheberg, Herbern auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Dort schoben sie ebenfalls mit Gewalt eine Verbindungstür zum Verkaufsraum auf, um weiter vorzudringen. Dort brachen sie mehrere Schränke auf und entwendeten Zigaretten. Noch vor Eintreffen des Berechtigten und der Polizei flüchteten sie in unbekannte Richtung aus dem Geschäft.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell